Metro Exodus Enhanced Edition alla prova su Xbox Series X, l'analisi di Digital Foundry

Dopo la prova su PC i tecnici di Digital Foundry hanno pubblicato una nuova analisi di Metro Exodus Enhanced Edition, questa volta alla prese con le console next-gen di casa Microsoft. Come si comportano Xbox Series X e S con il Ray Tracing?

Stando alle parola del team britannico il nuovo motore grafico di Metro Exodus Enhanced Edition studiato appositamente per sfruttare le magie del ray tracing riesce a fare la differenza anche su console ed in particolare su Xbox Series X/S. L'illuminazione del gioco viene infatti calcolata in tempo reale ed ogni fonte di luce esprime riflessi sulle superfici praticamente infiniti. Sebbene non ai livelli della controparte per PC, che utilizza il RT per colmare le lacune delle SSR, lo sparatutto ottimizzato di 4A Games su console acquista un aspetto molto più naturale e realistico della versione standard.

Metro Exodus Enhanced Edition su Xbox Series X utilizza una risoluzione dinamica che varia dai 1080p ai 2160p, anche se dai test la risoluzione più alta toccata è stata di 1728p, il tutto a 60 fps stabili. Su Xbox Series S invece la risoluzione cala drasticamente puntando ad un massimo di 1080p e che mediamente si attesta su 864p, ancora una volta con un framerate di 60 fps. Insomma, Metro Exodus Enhanced Edition su console migliora la grafica del gioco sotto ogni punto di vista e segna un grande successo a livello di sviluppo e ottimizzazione.