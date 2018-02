Metro Exodus era nato open world, ma la serie avrebbe perso la sua identità

Durante una recente intervista pubblicata sull'ultimo numero di Game Informer,ha rivelato che Metro Exodus era nato come un progetto completamente open world. Accorgendosi che in questo modo la serie avrebbe perso la sua identità, alla fine il team è tornato sui suoi passi.

Nelle intenzioni iniziali di 4A Games, dunque, Metro Exodus doveva essere un capitolo completamente open world, evidentemente con qualche strizzatina d'occhio al cugino S.T.A.L.K.E.R. Tuttavia, dopo aver testato con mano i primi livelli concettuali, gli sviluppatori si sono accorti che la formula a mondo aperto avrebbe cozzato con lo spirito originale di Metro, perdendo di vista la vera identità del franchise.

Alla fine, come dichiarato in un'altra intervista concessa a Game Informer, 4A Games ha optato per una via di mezzo tra l'open world e la linearità story driven, inserendo aree esplorabili di gran lunga più grandi rispetto a quelle contenute nei primi due capitoli. I giocatori, insomma, dovrebbero continuare a percepire il tipico senso di progressione legato all'avanzamento della trama, sperimentando al tempo stesso un senso di libertà di ampio respiro durante le fasi esplorative.

Ricordiamo che Metro Exodus uscirà durante l'autunno del 2018 su PC, PS4 e Xbox One.