Metro Exodus: il gameplay trailer della Gamescom sottotitolato in italiano

Deep Silver e 4A Games hanno mostrato un nuovo trailer di Metro Exodus alla NVIDIA GeForce Gaming Celebration, ieri sera al Palladium di Colonia, in Germania.

Migliaia di chilometri dalle rovine di Mosca, Artyom ed i suoi compagni scoprono quello che sembra il paradiso: una valle rigogliosa e verde, brulicante di vita. Ma se gli anni in metropolitana hanno insegnato loro una cosa, è questa: la notte porta terrore. E qui, il terrore ha una nuova faccia ...

Metro Exodus è giocabile alla Gamescom al booth di Deep Silver presso la Hall 9, al booth di Xbox presso la Hall 8 e all’evento GeForce Gaming Celebration dove i giocatori possono provare il gioco grazie alla nuova generazione di GPU GeForce RTX di NVIDIA. Basate sulla nuova architettura GPU Turing di NVIDIA e sulla rivoluzionaria piattaforma NVIDIA RTX, le nuove GPU riuniscono il ray tracing in tempo reale, una intelligenza artificiale e una ombreggiatura programmabile. Metro Exodus incorpora l'illuminazione globale abilitata per il tracciamento dei raggi RTX - offrendo ai giocatori una straordinaria resa rivoluzionaria in tempo reale.

Metro Exodus sarà disponibile il 22 Febbraio 2019 ed ora è possibile effettuare il pre-order dell’edizione fisica e digitale. I fan possono acquistare la Aurora Limited Edition e scoprire i bonus preorder:

Tutti i pre-order fisici e digitali per Xbox, includono una copia di Metro 2033 Redux – il primo gioco della saga di Metro, rimasterizzato per Xbox One

Tutti i pre-order fisici e digitali per PlayStation 4, includono un meraviglioso tema dinamico basato sull’artwork ‘Winter’ di Metro Exodus

Tutti i pre-order per PC, fisici o su Steam, includono un art book digitale e la OST di Metro Exodus

Indipendentemente da come o da dove l’acquisterai, nessun contenuto in-game è previsto per il pre-oder - i fan possono ordinare in sicurezza sapendo che comunque, ovunque o quando acquistano Metro Exodus, stanno ottenendo l'esperienza completa così come prevista da 4A Games.