Metro Exodus e guerra in Ucraina: 4A Games piange la scomparsa di Andrii Korzinkin

Tra le tante vittime della guerra di invasione scatenata dalla Russia in Ucraina figura anche Andrii Korzinkin. L'animatore di 4A Games (Metro Exodus) stava prestando servizio tra le forze di difesa approntate dall'eservito ucraino ed è morto pochi giorni fa a causa delle ferite riportate in un combattimento.

A darne notizia sono i suoi colleghi di 4A Games attraverso una serie di toccanti messaggi condivisi anche da ex membri del team di sviluppo ucraino, anch'essi coinvolti in prima persona nell'indicibile tragedia rappresentata dall'invasione russa.

L'amico Leonid Stepanov, ex sviluppatore di 4A Games attualmente in forze presso Remedy, in una commovente lettera aperta pubblicata su Twitter ci ricorda che Korzinkin era "un animatore di talento, una persona incredibile e un vero eroe. Riposa in pace amico mio, manchi a tutti noi. Andrii era famoso per il suo lavoro su Metro Exodus, insieme ai ragazzi di 4A Games ha creato un numero enorme di animazioni di alta qualità. Nel concretizzare questo suo sogno, Andrii si è ispirato al lavoro svolto da Cory Barlog, è sempre rimasto colpito dalla qualità della regia e della fotografia di God of War ma adorava anche il percorso stesso che ha compiuto Cory Barlog nella sua carriera, dato che anche lui ha iniziato la sua carriera come animatore".

Stepanov onora e omaggia la memoria del suo amico arruolatosi come volontario in difesa dell'Ucraina sottolineando la sua volontà di "migliorare costantemente le sue capacità di animatore. Andrii però amava ampliare sempre le sue capacità in ogni ambito dello sviluppo dei videogiochi, dal design alla programmazione, perché un giorno avrebbe voluto creare il progetto dei suoi sogni. Sfortunatamente, questo non sarà più possibile".

È del giugno scorso, invece, la notizia dello scrittore di Metro ricercato in Russia per le sue posizioni anti-regime sulla guerra di invasione in Ucraina.