Metro Exodus e Kingdom Hearts 3 arrivano in anteprima a Milano

Koch Media Italia sarà presente all’ottava edizione di Milan Games Week 2018, il consumer show dedicato ai videogiochi e promosso da AESVI, che si terrà dal 5 al 7 ottobre presso Fiera Milano Rho.

L’offerta di titoli che troverete presso lo stand di Koch Media Italia è davvero ricca, ce n’è per tutti i gusti. Per la prima volta, in anteprima assoluta sul territorio italiano, potrete mettere le mani su Metro Exodus uno dei titoli più attesi della stagione che arriverà su Play Station 4, Xbox One e PC il 22 febbraio 2019 e RIDE 3, il nuovo titolo di punta di casa Milestone, che sarà disponibile dal 30 Novembre 2018.

Ma il divertimento non finisce qui. Sempre presso lo stand di Koch Media Italia (Padiglione 8 – stand H02), sarà possibile mettere alla prova le proprie abilità con molti altri titoli, tra cui Shadow of the Tomb Raider, il capitolo conclusivo della nuova trilogia con la bella Lara Croft; F1 2018 per fare un giro sulle vostre auto di Formula 1 preferite e Fist of the North Star Lost Paradise per uccidere criminali incalliti a suon di “ATATATA!” nei panni di Kenshiro, disponibile dal 2 ottobre 2018.

Se avete voglia di combattere gli Heartless insieme a Sora, Pippo e Paperino in giro per i mondi Disney/Pixar, troverete in anteprima esclusiva presso lo stand Sony Interactive Entertainment, una demo giocabile di Kingdom Hearts 3, il capitolo finale della saga Square Enix creata da Tetsuya Nomura. Ma le sorprese non finiscono qui. Chiunque lo desideri avrà la possibilità di fare un selfie nell’incredibile camera di Andy di Toy Story, ricostruita nei minimi dettagli.