Metro Exodus: nuovi dettagli su gameplay e combat system

Metro Exodus è il protagonista della copertina didi marzo e proprio dalle pagine della rivista arrivano nuovi dettagli su gameplay, economia, potenziamenti e combat system del nuovo episodio della serie.

Il nuovo episodio della serie presenterà un diverso sistema di potenziamento delle armi, permettendo di smontare vari accessori per utilizzarli con bocche da fuoco differenti, a patto che queste siano compatibili. Le armi dovranno essere mantenute e pulite, così da assicurare sempre una perfetta funzionalità delle stesse, una cattiva manutenzione porterà le armi a deteriorarsi, diventando meno precise ed affidabili nel corso del tempo.

Modifiche anche al gameplay, con la possibilità di mettere fuori gioco gli avversari con tecniche letali o non letali, questi influenzerà notevolmente il nostro destino, in quanto uccidere troppi avversari potrebbe procurarvi discreti guai mentre tentare un tipo di approccio più riflessivo potrebbe farvi guadagnare la stima di amici e compagni.

Infine, il sistema economico subirà grandi cambiamenti, le munizioni non potranno più essere utilizzate per acquistare armi e upgrade, girovagando per gli scenari potremo entrare in possessori di rottami e vari oggetti da utilizzare per ricavare gli elementi necessari all'assemblaggio delle armi, in perfetto stile Fallout.

Metro Exodus è atteso nel corso del 2018 su PC, PlayStation 4, PS4 Pro, Xbox One e Xbox One X.