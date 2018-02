Metro Exodus: nuovi dettagli su gameplay e comparto tecnico su Xbox One X

Protagonista della nuova copertina di Game Informer torna a far parlare di sé.ha finalmente svelato maggiori dettagli su uno dei titoli che più hanno ben impressionato durante lo scorso E3, e che adesso è atteso su PC, PS4 e Xbox One durante l'autunno di quest'anno.

Le prime informazioni riguardano il gameplay del gioco, che presenterà diverse novità rispetto ai suoi predecessori. Innanzitutto, viene confermato che i nemici saranno presenti in quantità maggiore, e che saranno allocati e contestualizzati all'interno di specifiche aree della mappa. Per affrontare questi nemici, ci si potrà servire di moltissime armi a propria disposizione, personalizzabili grazie ad un massimo di 5 accessori. Per scegliere un approccio pacifico con gli NPC, sarà possibile riporre le proprie armi nella fondina.

Se la più grande area di Metro: Last Light si estendeva approssimativamente per 111 metri x 200 metri, viene ora confermato che la più grande zona di Exodus sarà di 2000 metri x 2000 metri; un dato che dovrebbe far facilmente comprendere come la mappa del gioco sarà notevolmente più vasta dei precedenti episodi.

Presente anche un gran numero di missioni secondarie che, se portate a termine, consentiranno di acquisire nuovi equipaggiamenti o punti morali. La componente stealth è stata inoltre rinnovata per risultare più avvicente e realistica.

Infine, l'insider Shinobi602, dimostratosi molto affidabile in passato, ha dichiarato che l'obiettivo di 4A Games su Xbox One X sarà quello di raggiungere la risoluzione 4K (non è chiaro se nativa o meno) con l'implementazione dell'HDR. Il gioco, in ogni caso, includerà una tecnica di renderizzazione basata sulla fisica, un sistema di illuminazione completamente rivisto, scene cinematiche con animazioni facciali girate in mocap, sistemi atmosferici e altro ancora.

Metro Exodus è atteso su PC, PS4 e Xbox One durante l'autunno.