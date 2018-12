Metro Exodus: un nuovo Sguardo alle Creature Mutanti del mondo di gioco

All'interno del mondo di gioco di Metro Exodus, il nostro alter-ego videoludico dovrà vedersela con numerose creature pericolose. Oltre a Umanimali e Nosalis, ecco altri tre temibili avversari.

Tra le insidie che si annidano nel cuore della Russia post-apocalittica, troviamo le Vedette, creature schive, che si nutrono di carcasse. Il Sito Ufficiale del gioco ce le presenta così: "Cercano in tutti i modi di evitare il combattimento e spesso scappano al primo segno di guai. Attaccano solo quando sono in gruppo o se vengono provocate. Per cacciare queste creature servono riflessi molto veloci, perché spesso attaccano e si nascondono immediatamente lanciandosi nelle tane".

In Metro Exodus, tuttavia, gli esseri umani dovranno preoccuparsi anche di essere attaccati da temibili Ragni. Abitanti dell'oscurità, le migliori armi a nostra disposizione per contrastarli saranno la luce e il fuoco: "I ragni colpiscono dall'oscurità sferrando gli attacchi dai bozzoli, dalle ragnatele e dai buchi. Nelle zone infestate dai ragni, meglio avere sempre con sé una torcia o del fuoco per ripulire l'area. L'unica cosa che i ragni temono è la luce e la evitano il più possibile. Esposti alla luce, si fanno prendere dal panico e muoiono in fretta se non riescono a scappare".



Infine, nel corso delle nostre avventure, dovremo prestare particolare attenzione ad un temibile predatore: l'Orso Mutante. Anche in questo caso, il fuoco sarà nostro fondamentale alleato: "Questo orso mutante rappresenta una minaccia letale per chiunque lo incontri, uomo o bestia. Le sue grandi ossa e i muscoli possenti resistono a qualsiasi tipo di arma da fuoco, a parte quelle più pesanti. Il suo pelo folto lo rende vulnerabile agli attacchi con armi incendiarie".

Cosa ne dite, riuscirete a portare a termine la vostra missione nonostante tutte queste insidie? Vi ricordiamo che la pubblicazione di Metro Exodus è stata recentemente anticipata. Il gioco è quindi atteso per il 15 febbraio 2019, su PC, Playstation 4 ed Xbox One.