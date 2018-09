Metro Exodus: il nuovo trailer mette in mostra l'illuminazione globale in Ray Tracing

Nella giornata di oggi, il canale YouTube ufficiale di NVIDIA ha pubblicato un nuovo filmato con protagonista Metro Exodus, il promettente nuovo capitolo della serie shooteer-survival in via di sviluppo presso gli studi della software house 4A Games.

Il video, che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, mette in piena mostra i benefici di cui la versione PC di Metro Exodus potrà godere a livello grafico, grazie all'implementazione dell'illuminazione globale in Ray Tracing, la nuova tecnologia di NVIDIA che sembra poter conferire un aspetto estetico ai videogiochi nettamente più dettagliato e realistico rispetto al passato. Il filmato è inoltre accompagnato dalle parole di Ben Archard, che ci spiega nel dettaglio come la tecnologia impatterà sulla qualità grafica di Metro Exodus su PC.

Lasciandovi alla visione, vi ricordiamo che Metro Exodus sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One il 22 febbraio. Gli sviluppatori di 4A Games hanno di recente assicurato che il nuovo gioco della serie durerà quanto gli altri due capitoli del franchise messi assieme, e che non ci sarà alcun tipo di fetch quest per allungare artificiosamente la longevità. Per tutti gli altri dettagli sullo sparatutto in prima persona ispirato ai romanzi di, vi rimandiamo alla nostra nuova Video Anteprima dedicata.