Metro Exodus offrirà un'esperienza più complessa e impegnativa di Metro Last Light

Durante un'intervista concessa a Game Informer,ha dichiarato che l'esperienza di gioco proposta da Metro Exodus sarà ancora più complessa e impegnativa rispetto a quella offerta dal precedente Metro Last Light

Come più volte ribadito, Metro Exodus sarà una via di mezzo tra un gioco open world come S.T.A.L.K.E.R. e un FPS story driven come i primi due capitoli di Metro, con una maggiore enfasi riposta sugli elementi survival e sulle fasi esplorative. Gli sviluppatori hanno inoltre confermato che il nuovo capitolo sarà ancora più impegnativo e difficile rispetto al predecessore, presentandosi come un'esperienza molto interessante anche per i giocatori hardcore. In cima alla notizia trovate la video intervista completa rilasciata a Game Informer.

Ricordiamo che Metro Exodus sarà disponibile entro l'autunno del 2018 su PC, PS4 e Xbox One.