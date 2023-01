Metro Exodus e oltre: il nuovo capitolo rifletterà l'orrore della guerra in Ucraina

L'invasione russa in Ucraina ha stravolto la vita di milioni di persone e di chi, come il team di 4A Games, stava dando forma al sequel di Metro Exodus: gli sviluppatori di Kiev spiegano che il loro prossimo progetto è ancora in lavorazione ma, date le circostanze, rifletterà l'orrore della guerra.

Nella lunga lettera aperta pubblicata da 4A Games, la software house ucraina ribadisce di essere ancora al lavoro sui nuovi videogiochi della serie di Metro e che "gli obiettivi per i nostri progetti rimangono gli stessi. Il nostro prossimo videogioco della serie di Metro sta cambiando, e lo sta facendo in meglio. Non per le circostanze in cui ci troviamo, ma piuttosto per il forte messaggio politico e pacifista che contraddistingue da sempre la serie Metro. Certo, abbiamo sempre voluto intrattenervi calandovi in un mondo violento e post-apocalittico, ma c'è sempre stata una storia più grande da raccontare oltre quell'orrore".

I ragazzi di 4A Games spiegano quindi che "la guerra in Ucraina ci ha fatto ripensare al tipo di storia che avremmo dovuto raccontare nel prossimo Metro. Tutti i temi della serie - conflitto, potere, politica, tirannia, repressione - sono ormai una parte integrante delle nostre esperienze di vita quotidiana, quindi li adotteremo e inseriremo nel prossimo Metro con uno scopo rinnovato. Ma dobbiamo gestire le nostre aspettative: per quanto riguarda il nostro studio di Kiev e il personale che lavora in remoto dall'Ucraina, il lavoro avviene in circostanze straordinarie e terrificanti, tra attacchi missilistici, sirene antiaeree, famiglie da trasferire, amici e colleghi che si offrono volontari o vengono chiamati al fronte e le interruzioni di acqua e corrente. È la nostra 'nuova' normalità... ma non c'è davvero nulla di normale. È la vita in tempo di guerra ed è un qualcosa che si riflette inevitabilmente sui giochi che realizziamo".

Nel messaggio di 4A Games trova spazio anche la notizia della pubblicazione dell'editor di Metro Exodus, uno strumento che consentirà a tutti i creatori di contenuti di realizzare mod, espansioni fan made, total conversion e videogiochi gratuiti con il motore grafico dello sparatutto post-apocalittico.