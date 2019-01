Metro Exodus PC: l'esclusiva Epic Store è temporanea, il gioco tornerà su Steam nel 2020

Nella giornata di ieri Deep Silver ha annunciato che la versione digitale PC di Metro Exodus sarà venduta esclusivamente su Epic Games Store, una decisione accolta non troppo calorosamente dalla community, adesso però scopriamo che l'esclusiva in questione è temporanea ed avrà la durata di dodici mesi.

Come specificato in un post pubblicato sulla pagina Steam di Metro Exodus, il gioco tornerà sul marketplace di Valve il 14 febbraio 2020, esattamente un anno dopo l'uscita: "Metro Exodus will return to Steam and on other store fronts after 14th February 2020", questo è quanto si legge tra le note, dove viene specificato che chiunque abbia prenotato il prodotto sullo store di Gabe Newell potrà utilizzare regolarmente il gioco, godendo del pieno supporto post lancio potendo accedere agli aggiornamenti gratuiti, ai bonus preorder, ai contenuti dell'Expansion Pass ed ai DLC, i quali saranno lanciati in contemporanea su tutte le piattaforme.

Da oggi non sarà invece più possibile acquistare Metro Exodus per PC su Steam, la pagina del gioco resterà online ancora per poche ore e poi verrà definitivamente rimossa. Nella tarda serata di ieri il titolo targato 4A Games e Deep Silver è salito in cima alla classifica dei più prodotti più venduti su Steam, un vero e proprio boom di vendite, con i giocatori che si sono affrettati a preordinare il nuovo Metro prima della rimozione dagli scaffali virtuali.