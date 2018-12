Metro Exodus: personaggi e creature si mostrano nelle nuove immagini

Il publisher Deep Silver e lo sviluppatore 4A Games hanno pubblicato una nuova serie di immagini tratte dal promettente Metro Exodus, il nuovo capitolo della serie basata sui romanzi fantascientifici post apocalittici dello scrittore russo Dmitrij Gluchovskij.

I cinque screenshot, che vi abbiamo riportato in chiusura di notizia, mostrano le tetre e gelide ambientazioni che avremo modo di visitare durante l'avventura, ed alcuni NPC con cui potremo interagire. Non mancano neanche i temibili avversari che saremo chiamati ad abbattere: possiamo infatti osservare nel dettaglio un ragno deforme ed un imponente orso mutato, apparentemente impaziente di attaccarci con tutta la sua rabbia. Cosa ne pensate di queste nuove immagini?

Metro Exodus rappresenterà una vera evoluzione per il franchise di 4A Games: la software house ha deciso questa volta di offrire un mondo di gioco non più lineare come quelli che abbiamo potuto apprezzare nei capitoli precedenti, optando invece per delle aree di gioco più aperte (ma non propriamente open world) e ricche di personaggi, attività, e misteri da scoprire.

Ricordiamo ai lettori che Metro Exodus, dopo il recente annuncio di Deep Silver, sarà pubblicato in anticipo il 15 febbraio su PC, PS4 e Xbox One. Vi rimandiamo alla nostra Anteprima per tutti i dettagli aggiuntivi sul gioco.