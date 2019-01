Metro Exodus: un poster esclusivo in regalo con i preordini

Deep Silver e 4A Games hanno oggi annunciato un bonus esclusivo incluso con il pre-order dell’edizione fisica di Metro Exodus. The Creatures of Metro Exodus è un poster panoramico che mostra la gamma di mutanti che l'equipaggio dell'Aurora incontrerà attraversando la Russia post-apocalittica.

Il poster sarà incluso in tutte le copie fisiche di Metro Exodus e nelle edizioni limitate Standard e Aurora. Se hai già effettuato il pre-order di una copia fisica da un rivenditore, non è necessario modificare l'ordine: il poster verrà automaticamente incluso! La Spartan Collector's Edition include una statua in resina di Artyom, cartoline da collezione, targhette in metallo e un autentico distintivo. Può essere acquistata come articolo indipendente o in bundle con la Aurora Limited Edition.

Effettua il pre-order di qualsiasi edizione di Metro Exodus per aggiudicarti i seguenti bonus aggiuntivi:

Tutti coloro che effettueranno il pre-order del gioco per Xbox One, fisico o digitale, riceveranno una copia di Metro 2033 Redux - il primo gioco della saga Metro, rimasterizzato per Xbox One

Tutti coloro che effettueranno il pre-order del gioco per PlayStation 4, fisico o digitale, riceveranno uno straordinario tema dinamico basato sull'artwork "Winter" di Metro Exodus

Tutti coloro che effettueranno il pre-order del gioco per PC e Steam riceveranno un art book digitale e la OST di Metro Exodus

Metro Exodus sarà disponibile il 15 febbraio per Xbox One, PlayStation 4 e PC. L'Aurora Limited Edition contiene una copia del gioco in un’esclusiva Steelbook, un bellissimo Art Book da 32 pagine e il Metro Exodus Expansion Pass, il tutto all'interno di una custodia in metallo su misura. Nel frattempo, la Standard Edition contiene il gioco in una box standard e sarà ampiamente disponibile. Nei negozi digitali, è possibile scegliere tra la Standard e la Gold Edition.