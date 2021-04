Metro Exodus su PS5 e Xbox Series X: rating a Taiwan, data di uscita in arrivo?

Dopo aver presentato le caratteristiche dell'Enhanced Edition di Metro Exodus nel mese di febbraio, gli autori di casa 4A Games potrebbero essere pronti a offrire nuovi dettagli sul secondo debutto della produzione.

In particolare, potrebbe essere ormai in dirittura di arrivo l'annuncio della data di lancio di Metro Exodus Enhanced Edition. Destinato a raggiungere i cataloghi di PlayStation 5, Xbox Series S e Xbox Series X, il gioco è al momento atteso per la generica primavera del 2021. A offrire ottimismo in merito ad un imminente aggiornamento da parte del team di sviluppo è un interessante avvistamento. La Metro Exodus Enhanced Edition, infatti, è stata di recente valutata dal Taiwan Entertainment Software Rating Information, ente di classificazione di Taiwan. Tra le ultime fasi del processo di pubblicazione, non è raro che tale processo anticipi una conferma a stretto giro della data di uscita di un videogioco.

In chiusura, ricordiamo che la versione PS5 e Xbox Series X|S di Metro Exodus non è l'unico progetto in cantiere presso gli studi di 4A Games. La software house ha infatti confermato di essere già al lavoro su di un sequel di Metro Exodus, mentre a Saber Interactive è stato affidato uno spin-off di carattere multiplayer.