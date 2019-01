Metro Exodus: pubblicato il nuovo Story Trailer in italiano

Deep Silver e 4A Games pubblicano lo Story Trailer di Metro Exodus che svela nuovi personaggi e nuove location che Artyom e la sua band di Spartans visiteranno mentre attraverseranno la Russia post-apocalittica, dalle ghiacciate strade invernali di Mosca fino alle ardenti sabbie estive del deserto del Caspio.

Narrato da Anna, top sniper dello Spartan Order e moglie di Artyom, lo Story Trailer esplora l'ostile mondo di Metro Exodus che attende l'equipaggio dell'Aurora, mentre fugge dalle rovine di Mosca per imbarcarsi in un epico e lungo viaggio verso l'ignoto. Artyom ha sempre creduto che ci fosse vita oltre la Metro - ora le sue speranze e i suoi sogni saranno messi alla prova dalle desolate terre russe.

Con una colonna sonora originale del compositore Alexey Omelchuk, lo Story Trailer è solo il primo di una serie di annunci in arrivo prima dell'uscita di Metro Exodus il 15 febbraio per Xbox One, PlayStation 4 e PC. Deep Silver e Microsoft sono inoltre lieti di annunciare il bundle Xbox One X della saga di Metro, ora disponibile per il pre-order, questo epico bundle contiene una console Xbox One X da 1TB e tutti e tre i giochi di Metro: Metro 2033 Redux, Metro Last Light Redux e il prossimo Metro Exodus. Per i neofiti della serie, è il modo perfetto per immergersi in questo coinvolgente franchise.