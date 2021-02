Metro Exodus si rifà il trucco: DLSS 2.0 e Ray Tracing evoluto con l'Enhanced Edition

Contestualmente allo sviluppo della versione di Metro Exodus per PS5 e Xbox Series X/S, gli autori di 4A Games confermano di essere al lavoro anche su PC con la versione Enhanced del loro sparatutto sci-fi, un'edizione che introdurrà il DLSS 2.0 e un Ray Tracing ancora più evoluto.

I ragazzi della casa di sviluppo ucraina spiegano di voler rivedere l'impianto grafico della già ottima versione PC di Metro Exodus poiché "il nostro è stato uno dei primi giochi che ha sfruttato le tecnologie Ray Tracing di NVIDIA RTX in ambito gaming, ma abbiamo utilizzato molte altre tecniche di rendering tradizionali per console e su GPU precedenti. Con l'arrivo di Xbox Series X/S e PlayStation 5, abbiamo deciso di rivedere radicalmente il nostro motore grafico proprietario (il 4A Engine, ndr) per dare forma a un'esperienza Ray Tracing ancora più avanzata sia su PC che su console".

A detta degli sviluppatori europei, questa nuova iterazione del 4A Engine garantirà un'illuminazione e delle ombre ancora più realistiche grazie a pipeline "generalizzate" per il Ray Tracing su sistemi basati su hardware NVIDIA o AMD. Gli sforzi profusi da 4A Games consentiranno agli autori di implementare anche la tecnologia DLSS 2.0 utilizzata da NVIDIA per effettuare l'upscaling "intelligente" della risoluzione senza un impatto significativo sulle prestazioni.

La Enhanced Edition di Metro Exodus sarà disponibile in tarda primavera su PC su tutti i maggiori store digitali: le migliorie di questa nuova versione saranno offerte in via del tutto gratuita a chi possiede già il gioco su Epic Store, Steam e GOG.