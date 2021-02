Metro Exodus, Saints Row 3 e Dead Island tra i nuovi sconti Deep Silver su Xbox

Microsoft ha appena dato il via sul suo store digitale una lunga serie di sconti che coinvolge le produzioni targate Deep Silver. Per i prossimi giorni, quindi, sarà possibile acquistare la versione Xbox di tutti i capitoli appartenenti a brand famosi come Metro e Dead Island ad un prezzo di favore.

Ecco di seguito alcuni dei prodotti attualmente disponibili in sconto:

Dead Island Definitive Edition a 4,99 euro

Metro Exodus a 11,99 euro

Saints Row The Third Remastered a 15,99 euro

Kingdom Come: Deliverance - Royal Edition a 11,99 euro

RIDE 4 a 48,99 euro

Hunt: Showdown a 15,99 euro

Pathfinder: Kingmaker - Definitive Edition a 24,99 euro

Outward a 9,99 euro

Metro Saga Bundle a 26,99 euro

Agony a 3,99 euro

Deadlight: Director's Cut a 2,99 euro

Homefront: The Revolution a 3,99 euro

Dreamfall Chapters a 4,99 euro

Mighty No. 9 a 3,99 euro

Red Faction Guerrilla Re-Mars-tered a 5,99 euro

La promozione a tema Deep Silver è già attiva sullo store di Xbox e resterà attiva solo per pochi giorni, dal momento che scadrà il prossimo lunedì 8 febbraio 2021. Potete dare un'occhiata all'elenco completo dei prodotti in offerta consultando la pagina ufficiale della promozione.

A proposito di Deep Silver, sapevate che è in sviluppo l'update Ray Tracing di Metro Exodus per PS5 e Xbox Series X/S? Pare inoltre che siano attualmente in corso i lavori sul sequel di Metro Exodus e sullo spin-off multiplayer.