Metro Exodus è il secondo gioco più venduto su Steam

Quando esattamente un anno fa fu lanciato Metro Exodus in esclusiva su Epic Games Store fu praticamente la goccia che fece traboccare il vaso per moltissimi giocatori. Il gioco era infatti prenotabile tranquillamente su Steam, finché non fu annunciata l'esclusiva temporale sullo store di Epic.

I giocatori mostrarono così tutto il loro disappunto bombardando i giochi della serie di recensioni negative, e insomma non fu un bel periodo per la serie. La politica delle esclusive di Epic però è proseguita, così come la rivalità con la piattaforma di Valve, ed ora i due store sono più in competizione che mai.

L'esclusiva del gioco era però temporale, e dunque proprio due giorni fa, a un anno esatto dalla scadenza, Metro Exodus è approdato anche su Steam, ottenendo da subito un gradissimo successo. A due giorni dalla vendita, complice anche uno sconto di lancio del 40% e l'arrivo del DLC (a proposito, qui trovate la recensione del DLC di Metro Exodus The Two Colonels), attualmente è il secondo titolo più venduto su Steam.

Insomma nonostante non si tratti più di un gioco nuovissimo è una dimostrazione di quanto il pubblico sia ancora affezionato alla serie, tanto da, in alcuni casi, aspettare addirittura un anno prima di mettere le mani sul videogame sulla propria piattaforma preferita.