Metro Exodus: il secondo video Making Of si focalizza sul 4A Engine

Dopo averci invitati nei nuovi studi di Malta per osservare delle immagini di repertorio e dei concept su Metro Exodus, gli autori ucraini di 4A Games confezionano un nuovo video Making Of per illustrarci gli interventi compiuti per garantirci un'esperienza di gioco visivamente appagante con il potente 4A Engine.

Il processo creativo che ha portato Deep Silver e gli sviluppatori di Kiev a dare forma a questo avanzato motore grafico è stato particolarmente faticoso ma ha permesso loro di plasmare ambientazioni incredibilmente vaste senza scendere a compromessi con la nuova natura free roaming del titolo.

Le regioni della Russia post-apocalittica che esploreremo in compagnia di Artyom e degli altri Spartani allontandoci dagli orrori e dalla follia dispotica della metropolitana di Mosca costituiranno una vera e propria cornucopia di attività da svolgere, missioni da intraprendere e nemici da abbattere grazie, in quest'ultimo caso, all'introduzione di un inedito sistema di gestione e personalizzazione delle armi.

Sempre nel video, i 4A Games ci spiegano infatti cosa hanno fatto per evolvere il già ottimo gunplay dei precedenti capitoli mediante una sana iniezione di contenuti: ciascuna bocca da fuoco che impugneremo nei panni di Artyom sarà infatti completamente customizzabile e potenziabile con centinaia di innesti modulari che ne stravolgeranno le funzionalità per adattarle alle nostre esigenze.

Metro Exodus sarà disponibile a partire dal 15 febbraio su PC, PlayStation 4 e Xbox One: il nuovo video Making Of dedicato alle armi e al 4A Engine, invece, è già disponibile e attende solo di essere avviato a inizio pagina.