Metro Exodus, il sequel è già interamente giocabile: il leak di Tom Henderson

Sono stati gli stessi svilupptori di 4A Games a rivelare alla fine del 2020 di essere già all'opera per realizzare un nuovo gioco della serie di Metro. La software house ucraina non si è più espressa in merito sin da allora, ma sembra che internamente siano stati fatti molti progressi.

Le conferme circa l'arrivo di un nuovo capitolo della serie arrivano da Tom Henderson, noto leaker che tramite le pagine di Insider Gaming afferma che il titolo è ora completamente giocabile. Tale traguardo interno raggiunto dal team suggerisce che il sequel di Metro Exodus potrebbe essere rivelato entro la fine dell'anno con una finestra di rilascio provvisoria fissata al 2024, se abbiamo appreso qualcosa dal percorso di annuncio e pubblicazione di Metro Exodus.

Nel 2020, 4A Games ha annunciato tramite il suo sito Web che "Non è un segreto che abbiamo già iniziato a lavorare sul prossimo gioco di Metro. Usando tutto ciò che abbiamo imparato negli ultimi 15 anni, abbiamo puntato ancora più in alto: il prossimo titolo è in fase di sviluppo per console di nona generazione e PC, con una revisione completa del nostro motore e renderer per sfruttare la nuova potenza, le nuove possibilità di archiviazione e il supporto al Ray Tracing offerto dall'hardware delle nuove console".

I dettagli sulle caratteristiche ludiche sono ancora esigui, ma le voci suggeriscono che il gioco si aprirà con una sequenza onirica al termine della quale ci risveglieremo nella nostra base operativa. Il gameplay seguirà la classica formula di Metro composta da fasi stealth, crafting, recupero di risorse e altro ancora. Lo sviluppatore ha anche rivelato nel 2020 che il team è "impegnato a offrire una fantastica esperienza per giocatore singolo basata sulla trama; questo è ciò su cui si basa la serie Metro. Come studio, vogliamo spingerci costantemente per creare giochi più grandi e migliori, ma ascoltiamo anche quello che dicono i fan e sappiamo cosa è importante per voi. Prendiamo sul serio la nostra responsabilità nei confronti del franchise e pensiamo che sarete entusiasti dei nostri piani per il prossimo capitolo".

Una partnership stretta con Saber Interactive porterà ad un'ulteriore espansione del franchise, che avverrà innanzitutto con uno spin-off multiplayer di Metro.