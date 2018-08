Metro Exodus si mostra in un nuovo video gameplay alla Gamescom

Nel corso della speciale puntata di Inside Xbox in diretta dalla Gamescom di Colonia, Jon Bloch di 4A Games ha presentato un nuovo video gameplay di Metro Exodus.

Nel filmato, che potete vedere nel player allegato in cima a questa notizia, è stata mostrata una nuova ambientazione situata a migliaia di chilometri di distanza da Mosca, denominata Taiga. Come è facile intuire, in questo frangente dell'avventura è autunno.

La stessa location è stata protagonista del trailer pubblicato nella giornata di ieri. Questa la descrizione fornita dal team: "A migliaia di chilometri dalle rovine di Mosca, Artyom ed i suoi compagni scoprono quello che sembra il paradiso: una valle rigogliosa e verde, brulicante di vita. Ma se gli anni in metropolitana hanno insegnato loro una cosa, è questa: la notte porta terrore. E qui, il terrore ha una nuova faccia".

Ricordiamo che Metro Exodus verrà pubblicato su PC, PlayStation 4 e Xbox One il 22 febbraio 2019. Pochi giorni fa è stata annunciata l'Aurora Limited Edition, già disponibile al preordine.