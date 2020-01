Metro Exodus: spunta online la data d'uscita dell'espansione La Storia di Sam

I curatori di The GamePost ci informano che sulle pagine del sito di Metro Exodus è apparsa per pochi istanti un'immagine che fissa la data di lancio de La Storia di Sam, la seconda espansione del kolossal FPS di 4A Games e Deep Silver.

In base a quanto emerso dal leak, il nuovo atto dell'epopea sparatutto di Metro dovrebbe approdare su PC, PlayStation 4 e Xbox One nella giornata dell'11 febbraio, con filmato di presentazione atteso per il 30 gennaio.

Al netto delle indiscrezioni raccolte, sappiamo già che La Storia di Sam ci porterà a esplorare l'ambientazione sandbox di Vladivostok e che si focalizzerà, appunto, sulla figura di Sam, un marine statunitense che prestava servizio presso l'ambasciata di Mosca prima che cadessero le bombe nucleari. Sam si allontanerà dall'Aurora e dalla desolazione dei tunnel bui della metropolitana di Mosca per imbarcarsi in questo lungo viaggio verso gli Stati Uniti che lo porterà a esplorare i resti dei porti di Vladivostok devastati dallo tsunami provocato dall'apocalisse atomica.

La mappa a mondo aperto de La Storia di Sam comprenderà il quartiere industriale, i distretti residenziali e la zona portuale, il tutto nell'ottica dell'esperienza di sopravvivenza horror e sandbox che ha contraddistinto l'avventura originaria di Artyom. Guardando al futuro di questa fortunata IP, sapevate che lo scrittore di Metro è già al lavoro sul sequel?