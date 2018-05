Metro Exodus è stato rimandato, uscirà all'inizio del 2019

THQ Nordic ha annunciato durante l'ultima conferenza con gli azionisti che Metro Exodus non uscirà durante l'autunno 2018 come inizialmente previsto, lo sparatutto di 4A Games è ora atteso per il Q1 2019, ovvero per la prima metà del prossimo anno.

Purtroppo il publisher non ha fornito alcuna motivazione alla base del ritardo, limitandosi a dichiarare che "Metro Exodus è ora atteso per il Q1 2019", non sappiamo quindi se alla base di questa scelta ci sia la volontà di concedere più tempo al team di sviluppo oppure di evitare l'affollato periodo autunnale, che avrebbe potuto penalizzare le vendite del gioco.

Ricordiamo che nelle scorse settimane THQ Nordic ha stretto una partnership con NVIDIA, Metro Exodus sarà infatti il primo gioco PC a sfruttare i benefici della tecnologia NVIDIA RTX. Il nuovo episodio di Metro è atteso su Windows, Xbox One e PlayStation 4, nessuna conferma riguardo un possibile arrivo su Nintendo Switch.