Metro Exodus: la storia sarà slegata dai libri e ben 3 volte più lunga delle precedenti

Metro Exodus è tornato a mostrarsi in occasione conferenza E3 2018. Sono davvero tante le informazioni condivise dagli sviluppatori, specialmente riguardanti la storia che, come nei precedenti capitoli, rivestirà un ruolo fondamentale.

Sebbene la struttura di Metro Exodus ricordi per certi versi quella di un open world, la componente narrativa rappresenterà un punto cardine della produzione. A tal proposito, i ragazzi di 4A Games hanno rivelato che la trama sarà 3 volte più lunga di quella presente nei precedenti capitoli e non includerà fetch quest. La scrittura è ancora una volta affidata a Dmitrij Gluchovskij: i fatti narrati sono immediatamente successivi al finale di Metro Last Light, ma allo stesso tempo sono totalmente slegati dai romanzi.

In Metro Exodus le questioni politiche, che nei precedenti capitoli prendevano spesso il sopravvento, verranno lasciate in secondo piano. La storia, piuttosto, sarà molto più intima: si focalizzerà sui personaggi e sul loro viaggio, che li porterà ad attraversare le lande desolate del paese lungo la ferrovia Transiberiana, che ha un elevato valore simbolico per il popolo russo. I temi del racconto saranno l'avventura e, soprattutto, la speranza.

Cosa ve ne pare di queste informazioni? Ricordiamo che Metro Exodus è atteso nei primi mesi di del 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC.