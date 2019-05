Metro Exodus: svelati i DLC ed i contenuti dell'Expansion Pass

Deep Silver ed 4A Games hanno oggi svelato nuovi dettagli sui contenuti scaricabili che fanno parte dell’Expansion Pass di Metro Exodus.

Ci saranno due grandi DLC interamente dedicati alla storia, che seguiranno nuovissime avventure del mondo di Metro. Al posto di Artyom, i giocatori avranno la possibilità di vestire i panni di un personaggio nuovo di zecca e di uno degli Spartan Rangers, l'unico americano dell'Aurora, Sam. Entrambi saranno disponibili come parte dell'expansion pass, ma potranno anche essere acquistati separatamente. Un breve avvertimento: se non hai ancora completato la campagna di Metro Exodus, quanto segue contiene spoiler.

In arrivo nell'estate del 2019, la prima storia che i giocatori seguiranno, The Two Colonels, ha come protagonista il Colonel Khlebnikov nella città morta di Novosibirsk, mentre si fa strada per tornare a casa da suo figlio, Kirill, per Capodanno.

Ma la gente di questa città non se la passa affatto bene: la melma sta consumando ulteriormente i tunnel, gli attacchi dei mutanti sembrano essere aumentati e la preziosa 'sostanza verde’ che protegge le persone dall'avvelenamento da radiazioni sta per terminare. Al fine di garantire la sopravvivenza di una qualsiasi delle persone, i responsabili potrebbero prendere misure drastiche...

Seguendo il viaggio e le esperienze di Khlebnikov durante gli ultimi giorni di vita a Novosibirsk, che il Colonel Miller ripercorre un anno dopo, i giocatori possono rivivere il classico gameplay della serie di Metro in questo nuovo capitolo lineare, completo di un'arma completamente nuova, il mortale lanciafiamme, di ambienti claustrofobici e della familiare tensione che caratterizza la saga.

Il secondo DLC, Sam's Story, in arrivo all'inizio del 2020, è il nuovissimo livello di sopravvivenza sandbox basato su Vladivostok. Sam, marine statunitense all'ambasciata di Mosca prima dei bombardamenti, ha sempre sognato di tornare in patria, e forse di trovar viva la sua famiglia. La prospettiva sembrava ovviamente impossibile nei tunnel bui della metropolitana, ma quando gli Spartani scoprono che Mosca non è l'unica città rimasta in vita dopo la guerra, la speranza ha avuto la meglio.

Sam si allontana dall'Aurora in cerca di una via per tornare negli Stati Uniti, arrivando così ai resti dei porti devastati dallo tsunami di Vladivostok e agli edifici industriali e ai distretti residenziali in rovina. Per completare il suo viaggio, Sam scoprirà che ha bisogno di ogni tattica che ha imparato finora per sopravvivere, poiché l'ambiente che lo circonda si dimostra molto più difficile del previsto. I giocatori aiuteranno Sam nel suo percorso attraverso il paesaggio sandbox di Vladivostok, intraprendendo un nuovo viaggio attraverso le terre desolate della Russia post-apocalittica.