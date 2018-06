Metro Exodus: lo sviluppo è terminato, 4A Games continuerà a rifinire il codice di gioco

Uno dei titoli più promettenti mostrati all'E3 2018 di Los Angeles, è sicuramente Metro Exodus, nuovo capitolo della serie first person shooter di 4A Games.

Nel corso di un'intervista a GameInfomer.com, lo studio ha spiegato come lo sviluppo del gioco sia in realtà già completo. Il team si concentrerà da ora fino alla release sulla pulizia del codice di gioco e sulla stabilizzazione delle performance.

"Sì, abbiamo del lavoro di pulizia da fare e sì, c'è l'aspetto delle prestazioni ancora da perfezionare, ma è già in ottima forma", le dichiarazioni rilasciate dall'executive producer Jon Bloch. "Quindi fidatevi quando vi diciamo che questo tempo extra ci servirà per le rifiniture. Non stiamo più sviluppando il gioco a questo punto, lo stiamo limando".

Ricordiamo che Metro: Exodus sarà disponibile su PC, PS4 e Xbox One a partire dal 22 febbraio 2019.