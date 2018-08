Metro Exodus torna a mostrarsi con il trailer della GamesCom 2018

Il publisher Deep Silver e lo sviluppatore 4A Games hanno mostrato nella giornata di oggi il nuovo trailer dedicato al promettente Metro Exodus, il nuovo capitolo della serie sparatutto in prima persona basato sui romanzi di Dmitry Glukhovsky.

Il filmato, pubblicato in occasione della GamesCom 2018 di Colonia e che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, alterna sequenze cinematiche a scene di gameplay, mettendo in mostra un comparto grafico notevole ed un'atmosfera di gioco particolarmente suggestiva. Ricordiamo che i fortunati partecipanti della fiera di Colonia avranno la possibilità di provare con mano il titolo di 4A Games presso il booth di Deep Silver.

Lasciandovi alla visione del trailer, ricordiamo che Metro Exodus sarà pubblicato su PC, PlayStation 4 e Xbox One il 22 febbraio 2019. Pochi giorni fa è stata annunciata l'Aurora Edition del titolo, disponibile ora per il pre-order. Per ulteriori dettagli sul gioco, vi rimandiamo alla nostra Anteprima. La GamesCom 2018 avrà inizio domani, martedì 21 agosto, e terminerà sabato 25 agosto.