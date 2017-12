Metro Exodus tornerà a mostrarsi ai Game Awards 2017

Con un breve messaggio pubblicato su Twitter, Geoff Keighley ha dato conferma che, annunciato dadurante lo scorso E3, tornerà a mostrarsi in azione in occasione degli imminenti Game Awards 2017.

Non è stato specificato se vedremo un video di gameplay del titolo, o se verrà pubblicato un trailer dallo stampo più cinematico. Tuttavia, si tratta certamente di un'ottima novità riguardante uno dei giochi che più positivamente hanno impressionato all'E3 di Los Angeles.

Basato sui romanzi di Dmitry Glukhovsky (autore che sta supportando il team di sviluppo nella realizzazione del gioco), Metro Exodus segue le vicende di Metro 2033 e Metro: Last Light. Il gioco si prepone l'obiettivo di ibridare elementi come il first person shooting, il survival horror e lo stealth. Rimanete su Everyeye.it per tutte le prossime novità sul promettente titolo di 4A Games.