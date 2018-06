Metro Exodus: trapela in rete una serie di screenshot inediti

Mentre attendiamo l'inizio della conferenza E3 2018 di Microsoft, sono trapelati in rete alcuni screenshot del tutto inediti di Metro Exodus, titolo in sviluppo presso 4A Games. Potete ammirarli nel tweet in calce alla notizia.

Le immagini mostrano i paesaggi innevati della Russia che il protagonista dovrà attraversare e anche alcuni nemici. Metro Exodus, inizialmente previsto per quest'anno, è stato recentemente inviato al 2018. Gli sviluppatori hanno però assicurato che sarà presente all'E3 2018: non è escluso che possa tornare a mostrarsi durante la conferenza di Microsoft, che inizierà tra pochissimi minuti e che vi invitiamo a seguire in nostra compagnia.

Restate sintonizzati su queste pagine, vi aggiorneremo in tempo reale. Ricordiamo che Metro Exodus è in sviluppo per PlayStation 4, Xbox One e PC.