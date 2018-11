Metro Exodus: ulteriori dettagli sulle specie Mutanti presenti nel Gioco

Gli sviluppatori di Metro Exodus ci avevano già fornito interessanti informazioni su alcune delle specie Mutanti presenti nel gioco: i Guardiani, gli Umanimali e i Demoni. Ora, l'account Twitter di Metro Exodus ci invita a scoprirne di ulteriori.

Come potete vedere dal cinguettio che vi lasciamo in calce, una delle creature che il nostro alter ego videoludico si troverà ad affrontare nella Russia post-apocalittica sarà il Nosalis, di cui potete vedere un'immagine in allegato al Tweet in calce. Questi ultimi vengono presentati come Mutanti particolarmente agili e dalla natura aggressiva. Il sito ufficiale di Metro Exodus ci informa infatti che "Sono in grado di percorrere grandi distanze a una velocità sorprendente e spesso corrono lungo i muri e caricano la preda prima di ucciderla".

Ma i Nosalis non sono l'unico pericolo per l'uomo. Tra le desolate lande russe ci attende infatti anche un'altra specie Mutante: i Gamberi. Questi costituiscono, come il nome lascia intendere, una strana forma di vita acquatica. Gli sviluppatori ce la descrivono così: "I gamberi sono dei crostacei mutanti che vivono vicino all'acqua. Hanno il carapace corazzato e diventano particolarmente aggressivi per difendere il territorio". A quanto pare, maschi e femmine della specie si comportano in maniera differente: i primi sono "più solitari e hanno delle lastre corazzate sugli arti anteriori che usano come mazze per attaccare e come scudi per difendersi", mentre le seconde sono solite muoversi in branco e, se minacciate, "attaccano dalla distanza sputando muco corrosivo per immobilizzare il nemico".



Tuttavia, Deep Silver ci informa che non tutte le creature ostili che incontreremo sul nostro percorso saranno necessariamente Mutanti. Il nostro alter ego videoludico potrà, ad esempio, doversela vedere con dei Lupi. Questi ultimi, vivendo in branco, potranno rappresentare un grande pericolo per la nostra sopravvivenza. Vi sentite pronti da affrontare tutte queste insidie? Se sì, l'appuntamento con Metro Exodus è per il 22 febbraio 2019 su PC, Playstation 4 ed Xbox One.