Metro Exodus uscirà il 22 febbraio, nuovo gameplay trailer dall'E3

Deep Silver e 4A Games sono orgogliose di rivelare nuovo gameplay di Metro Exodus. Presentato alla Press Conference di Microsoft all’E3 2018 e preso da un’area sandbox survival, il nuovo trailer di gameplay mostra le avventure di Artyom e della banda di Spartan mentre giungono a Volga in primavera.

Piena di nuove esaltanti esperienze, la regione del Volga della Russia comprende il bacino idrografico del fiume più grande d'Europa, il Volga, oltre a pericolosi banditi, un folle culto religioso e una serie di mutanti viziosi che cercano disperatamente di fare di Artyom il loro prossimo pasto. 4A Games ha ricreato il paesaggio delle pianure dell'Europa orientale con un dettaglio che ispira timore reverenziale, compresi i resti di villaggi allagati e fabbriche dove la vita è stata cambiata per sempre 25 anni prima. Cosa troveranno gli Spartan? Sopravviveranno alle sfide di questa regione?



"4A è estremamente orgogliosa di mostrare il gameplay in 4K di uno dei nostri livelli più vasti e aperti in esclusiva sul più grande palcoscenico per il settore videoludico del mondo", ha dichiarato Andriy Prokhorov, Creative Director e co-fondatore di 4A. "Non vediamo l'ora di rivelare altro del viaggio di Artyom nei prossimi mesi". Metro Exodus sarà disponibile il 22 Febbraio 2019 su Xbox One, PlayStation 4 e PC.