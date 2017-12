Metro Exodus uscirà durante l'autunno del 2018; nuovo trailer dai Game Awards 2017

Come già anticipato, ecco cheè tornata a mostrare il suo promettente, nuovo capitolo della serie sparatutto in prima persona basata sui romanzi di Dmitry Glukhovsky.

Il filmato, che potete ammirare in cima all'articolo, presenta una successione di diverse scene cinematiche, permettendo così di dare uno sguardo alle oscure ambientazioni del gioco, e ad alcuni dei mostruosi nemici che affronteremo nel corso dell'avventura. Infine, come è possibile evincere al termine del trailer, apprendiamo che Metro Exodus sarà pubblicato su PC, PS4 e Xbox One durante l'autunno del 2018. Cosa ne pensate di questo nuovo trailer di Metro Exodus?