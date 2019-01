Metro Exodus utilizzerà la protezione Denuvo su PC

Aggiornando la pagina Steam di Metro Exodus, 4A Games e Deep Silver hanno ufficialmente confermato che Metro Exodus, promettente terzo episodio della serie ispirata ai romanzi di Dmitrij Gluchovskij, utilizzerà la tecnologia Denuvo su PC.

Una notizia che, come di consueto, rischia di far scatenare polemiche tra la community degli utenti PC, che in buona parte si schiera contro la scelta di proteggere il software tramite Denuvo, dal momento che le prestazioni di diversi titoli sembrerebbero essere inficiate dalla presenza del DRM, come dimostrato da dei recenti test.

In aggiunta, se Metro 2033 e Metro Last Light Redux sono stati pubblicati anche su GOG.com oltre che su Steam, lo stesso destino non toccherà a Metro Exodus: come ben saprete, lo store digitale gestito da CD Projekt non ammette l'intrusione di giochi protetti da DRM all'interno dei propri archivi.

Ricordiamo che Metro Exodus sarà pubblicato su PC, PS4 e Xbox One il 22 febbraio. A dispetto del fatto che presenti un comparto tecnico di primo livello, il focus principale del gioco sarà il raccontare la propria storia, e non la semplice ostentazione della sua innegabile bellezza grafica. Se siete interessati ad approfondire ulteriormente il nuovo gioco di 4A Games e Deep Silver, vi rimandiamo alla nostra ampia Anteprima.