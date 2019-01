Metro Exodus: la versione PC uscirà solo su Epic Games Store

Epic Games e Deep Silver stringono un'importante partership commerciale che consentirà al colosso videoludico diretto da Tim Sweeney di vendere la versione PC di Metro Exodus solo ed esclusivamente attraverso le pagine dell'Epic Games Store.

Dalle pagine di Ars Technica, il presidente e amministratore delegato di Deep Silver Klemens Kundratitz ha manifestato tutta la sua soddisfazione per l'accordo raggiunto sottolineando come Epic permetterà all'azienda produttrice da lui diretta di trattenere l'88% di tutte le entrate generate sullo Store, una significativa differenza rispetto a quanto proposto dagli altri rivenditori digitali, con una media che si attesta sul 70%.

"Questo sistema di revenue sharing è un punto di svolta che permetterà agli editori di investire di più nella creazione di contenuti, o di trasferire i benefici ai giocatori tramite un risparmio sul prezzo di vendita", ha spiegato Kundratitz aggiungendo che "collaborando con Epic, saremo in grado di investire ancora di più nel futuro della serie di Metro e nella nostra partership con gli sviluppatori di 4A Games, a tutto beneficio dei nostri fan e di quelli di Metro".

Nel momento in cui scriviamo, la pagina Steam di Metro Exodus risulta essere ancora attiva ma, in ragione di questo accordo, cesserà di esserlo entro breve: in ogni caso, saranno onorate tutte le prenotazioni effettuate sul popolare negozio online di Valve. A questo punto non ci resta che ricordarvi che Metro Exodus sarà disponibile a partire dal 15 febbraio su PlayStation 4, Xbox One e, ovviamente, su PC.