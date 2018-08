Metro Exodus: Video Anteprima del nuovo sparatutto di 4A Games (Gamescom)

Metro Exodus torna a mostrarsi alla fiera tedesca con una nuova demo giocabile che ci permette di scoprire nuovi dettagli sul prossimo episodio della serie Metro, in arrivo il 22 febbraio 2019. Vi raccontiamo le nostre impressioni sul gioco con una nuova Video Anteprima.

Dopo la demo mostrata all'E3 di Los Angeles, Metro Exodus si è presentato anche alla Gamescom 2018 di Colonia con una nuova demo giocabile, confermando le nostre ottime impressioni sul nuovo capitolo della serie realizzato da 4A Games.

A fronte di una realizzazione tecnica molto convincente, Metro Exodus si presenta come il capitolo più ambizioso della saga soprattutto in termini di struttura e impalcatura ludica. Se da un lato continuiamo a trovare tutti i pregi di un'esperienza story driven curata nei dettagli, dall'altra il level design più aperto delle ambientazione permette una maggior varietà di approcci, cercando un ottimo punto d'incontro tra modernità e tradizione.

Nell'attesa di conoscere ulteriori dettagli sul gioco, ricordiamo che Metro Exodus è previsto in uscita il 22 febbraio 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC. Sapevate che l'Aurora Limited Edition, una speciale edizione del gioco che include una custodia esterna in metallo ispirata all'Aurora, la locomotiva a vapore che Artyom e i suoi compagni utilizzano per attraversare la Russia post-apocalittica?