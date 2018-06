Metro Exodus: Video Anteprima E3 2018 dello sparatutto di 4A Games

Metro Exodus è tornato a mostrarsi durante la conferenza Xbox E3 2018 con un nuovo gameplay trailer, svelando con l'occasione la data di uscita definitiva. Anche se mancano diversi mesi al lancio, nel frattempo possiamo raccontarvi le nostre prime impressioni del gioco con una nuova Video Anteprima.

La saga di 4A Games ritorna con un nuovo capitolo che promette di essere il Metro più grande e ricco di sempre, sottotitolato questa volta: Exodus. Il nostro primo impatto, risalente al mese scorso in quel di Londra, si è rivelato da subito estremamente positivo: la nuova incarnazione è cresciuta, si è ammodernata su tutti i fronti, azzeccando alla grande il cross-over con il genere open world, ma non ha certo dimenticato le sue radici, la sua identità.

Il nuovo incontro ravvicinato in quel di Los Angeles ha confermato le nostre buone impressioni, per quello che si preannuncia un FPS dalle grandi atmosfere e dalle meccaniche di gioco ancora più profonde, unite a un senso di libertà e precarietà più accentuati. Nell'attesa che Metro Exodus faccia il suo debutto su PlayStation 4, Xbox One e PC il 22 febbraio, potete gustarvi la nostra nuova Video Anteprima del titolo basata su quanto mostrato all'E3 2018.