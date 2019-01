Metro Exodus: Video Anteprima in 4K e 60fps del nuovo FPS di 4A Games

Ad un mese dal lancio di Metro Exodus, abbiamo finalmente avuto modo di toccare con mano l'ultima fatica dei ragazzi di 4A Games, basata sui romanzi di Dmitry Glukhovsky.

Exodus è un capitolo importante e delicato, per la saga di Metro. Un prodotto estremamente ambizioso, deciso a guardare oltre le conquiste dei suoi predecessori, lavorando su nuove soluzioni narrative e di gameplay. Questo episodio, liberamente ispirato all'immaginario dei romanzi ma sostenuto da una sceneggiatura completamente originale, seguirà il protagonista e la sua compagnia in un viaggio di riscoperta del mondo esterno, lungo le quattro stagioni. Questa scelta si ripercuote sulla struttura dell'avventura, meno lineare rispetto al passato.

La volontà di allargare le aree di gioco per allontanarsi dalla linearità, tuttavia, non sempre dà i frutti sperati, poiché le missioni opzionali e gli spostamenti allentano un po' i ritmi dell'avventura. I momenti migliori restano quelli in cui Exodus ribadisce la sua appartenenza alla serie, lavorando su missioni sì lineari, ma intense e ben costruite.

Per maggiori informazioni, vi invitiamo a guardare la Video Anteprima in 4K e 60fps allegata in cima a questa notizia, oppure a leggere l'anteprima di Metro Exodus a cura del nostro Francesco Fossetti.