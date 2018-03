Metro Exodus: il video della demo basata su NVIDIA RTX presentata alla GDC

ha annunciato ieri che Metro Exodus sarà il primo gioco per PC a supportare ufficialmente la nuova tecnologia, per l'occasione è stato pubblicato il video che mostra in azione la demo portata alla Game Developers Conference di San Francisco.

NVIDIA RTX è una nuova e innovativa tecnologia di Ray Tracing che mette a disposizione degli sviluppatori di videogiochi rendering di livello cinematografico in tempo reale. RTX supporta le API DirectX Raytracing di Microsoft, per favorire lo sviluppo in ambiente Windows.

RTX e DirectX Raytracing saranno supportate non solo da 4A Games ma anche da studi come Epic Games e Remedy Entertainment, che integreranno le tecnologie nei motori Unreal Engine e Northlight Engine. Metro Exodus è atteso durante l'autunno su PC, PlayStation 4 e Xbox One, la data di lancio del gioco non è ancora stata annunciata dal publisher Deep Silver.