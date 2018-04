Metro Exodus: un video off-screen mostra i benefici della tecnologia NVIDIA RTX

Come vi abbiamo già segnalato qualche settimana fa, Metro Exodus sarà il primo titolo a supportare NVIDIA RTX, una tecnologia Ray Tracing che mette a disposizione degli sviluppatori rendering di livello cinematografico in tempo reale.

Nello specifico, 4A Games la utilizzerà per renderizzare sia l'Occlusione Ambientale che l'illuminazione indiretta. Grazie ad un video realizzato dal canale YouTube PC Games Hardware, possiamo farci un'idea dei benefici resi possibili da questa nuova tecnologia. Il filmato, purtroppo, è stato catturato off-screen, ma i vantaggi rispetto alle normali tecniche di rasterizzazione sono lampanti.

NVIDIA RTX funziona in tempo reale, non produce artefatti (come la soluzione screen space), è stabile e, soprattutto, rende la scena incredibilmente più realistica. Tale tecnologia è stata realizzata a stretto contatto con Microsoft e sfrutta le API DirectX Raytracing messe a disposizione dalla casa di Redmond. Pertanto, i benefici saranno alla portata di tutti gli utilizzatori di Windows 10, anche se bisogna ancora appurare quanta potenza sarà realmente necessaria per far girare il titolo ad un framerate stabile con RTX attivo. Lo sviluppatore di 4A Games ha spiegato che la demo (che potete ammirare nel video in apertura di notizia) gira su una singola GPU.

Cosa ne pensate? Vi ricordiamo che Metro Exodus verrà lanciato su PlayStation 4, Xbox One e PC entro la fine di quest'anno, la data di lancio precisa non è ancora stata svelata. Nelle scorse settimane gli sviluppatori hanno confermato che non verrà inclusa alcuna modalità multiplayer nel prodotto finale.