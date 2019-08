Metro Exodus: ecco il video di presentazione dell'espansione The Two Colonels

Nel corso della puntata speciale di Inside Xbox dalla Gamescom 2019, gli sviluppatori di 4A Games hanno mostrato le primissime scene di gioco di Two Colonels, il contenuto aggiuntivo collegato all'Expansion Pass di Metro Exodus.

Il canovaccio narrativo steso dagli autori di 4A Games per dare forma a questo DLC ci porterà sotto la superficie di Novosibirsk per seguire gli eventi che coinvolgeranno il colonnello Khlebnikov mentre tornerà a casa da suo figlio, Kirill. Una volta giunto sul posto, il colonnello dovrà ingegnarsi per fronteggiare la minaccia rappresentata dalle orde di mutanti che minacciano la vita stessa dell'insediamento sotterraneo.

Seguendo il viaggio di Khlebnikov durante gli ultimi giorni di vita a Novosibirsk dovremo perciò riannodare i fili dei suoi ricordi nella speranza, così facendo, di capire cosa è successo all'insediamento e quale sorte attende Kirill.

Dal punto di vista del gameplay, The Two Colonels vedrà l'ingresso di una nuova arma, il micidiale lanciafiamme, e di ambientazioni decisamente più claustrofobiche di quelle che hanno caratterizzato l'avventura a mondo aperto di Artyom.

Il lancio di Metro Exodus: The Two Colonels è previsto per domani, martedì 20 agosto, su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Sapevate inoltre che lo scrittore dei romanzi di Metro sta già lavorando alla storia del sequel?