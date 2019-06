Metro Exodus su Windows Store dal 9 giugno: addio esclusiva Epic?

Arriva una novità interessante dal Windows Store: Microsoft ha infatti aggiornato la pagina prodotto relativa a Metro Exodus, rivelandone l'uscita sul proprio shop online per il 9 Giugno.Il gioco però avrebbe dovuto restare un'esclusiva di Epic Games Store per un anno.

Cosa significa questo? Innanzitutto che possiamo aspettarci un annuncio durante la conferenza E3 di Microsoft, visto che la data del 9 giugno ha senso solamente in questo caso, visto che si tratta di una domenica. Metro Exodus inoltre potrebbe entrare a far parte dell'imminente Xbox Game Pass su PC, e rivelarsi un modo di Deep Silver di muoversi all'interno dei confini sempre più labili dell'esclusività su Epic Games Store.

Anche perché è interessante notare che per il momento la pagina prodotto del gioco su Steam non è stata aggiornata, e l'uscita sulla piattaforma di Valve resta fissata al 2020. Per cui, o a breve anche Valve dovrà aggiornare il proprio store e rivelare dunque la rottura dell'esclusività del gioco su Epic Games Store, oppure si tratta di uno stratagemma utilizzato da Microsoft per poter vendere il titolo anche sul proprio shop.

Per fortuna non manca molto per scoprirlo. Di certo Metro Exodus è un titolo che, fin dall'annuncio degli accordi con Epic, ha sempre fatto discutere e probabilmente continuerà a farlo.