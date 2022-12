Metro Last Light è gratis su Epic Games Store, il gioco di Natale sarà Death Stranding?

Continua l'ondata di regali sull'Epic Games Store e, come previsto nel corso della giornata di ieri, il nuovo gioco gratis appartiene alla popolare serie Metro.

Il dono di oggi corrisponde infatti a Metro Last Light Redux, ovvero la versione riveduta e corretta del sequel di Metro 2033. Tutti i giocatori che dispongono di un account sul negozio digitale dei creatori di Fortnite Battaglia Reale possono quindi effettuare l'accesso (anche alla versione web) e aggiungere il prodotto alla loro libreria digitale senza alcun costo aggiuntivo entro e non oltre le ore 17:00 di domani, domenica 25 dicembre 2022.

Per quanto il gioco gratis di oggi sia stato apprezzato da molti utenti, è quello in arrivo domani che sta attirando l'attenzione dei videogiocatori di tutto il mondo. Come ogni giorno, infatti, Epic Games ha aggiornato la schermata principale del negozio con un indizio sul prossimo regalo nascosto sulla carta regalo che avvolge il gioco gratis di domani. Per molti non ci sono dubbi, l'icona con la collana composta da tre piastrine non è altro che il ciondolo di Sam Porter Bridge, protagonista di Death Stranding. Sembrerebbe quindi che anche nel 2022 verrà distribuito gratuitamente un titolo di punta sullo store di Epic, che lo scorso anno ha permesso a tutti di ricevere in dono una copia di Prey.

Al momento non è chiaro se si tratti o meno della Director's Cut, ma in ogni caso si tratterà di un regalo più che gradito ai videogiocatori, inclusi coloro che hanno giocato il titolo su console e vogliono rigiocarlo su PC con le impostazioni grafiche al massimo delle possibilità. Nel frattempo, vi rimandiamo alla nostra recensione di Death Stranding Director's Cut, con tutti i dettagli sulle differenze della seconda versione del gioco di Hideo Kojima.