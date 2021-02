Metro Last Light gratis per PC: come sbloccare i due finali buono e cattivo

L'acclamato Metro Last Light Redux è gratis su Epic Games Store, il sequel di Metro 2033 è ricchissimo di segreti da scoprire e molti non sanno che il gioco ha due diversi possibili, ma come si fa per ottenerli entrambi?

Come nel precedente capitolo Metro 2033, il protagonista Artyom è guidato dal giocatore attraverso il devastato mondo sotterraneo della metropolitana russa e le desolate lande in superficie, abitate da creature mutate estremamente pericolose. Anche questa volta, durante le sue avventure si troverà di fronte a delle scelte che, seppur poco numerose, determineranno il finale che vedremo.

Se non vi ricordate quali scelte fare per ottenere il finale "buono" o quello "cattivo", siamo qui per rinfrescarvi la memoria. La particolarità di questo gioco è che, a differenza di altri titoli con finali multipli, le decisioni che influenzano la trama e quindi l'end game non sono in alcun modo evidenziate, per cui potreste andare incontro a un finale piuttosto che un altro senza esserne consapevoli.



Riportiamo di seguito l'elenco delle azioni e delle scelte che hanno questo impatto sul finale: non è necessario eseguirle tutte ma ricordatevi che, in base al sistema di punti, più cose positive farete e più alta sarà la probabilità che alla fine della campagna potrete godervi il finale positivo. Viceversa, se siete curiosi di conoscere l'esito negativo della storia, potete semplicemente fare i cattivi a ogni occasioni e sarete sicuri di sbloccarlo. Quando compirete una delle azioni che influiscono sul finale vedrete una specie di veloce lampo sullo schermo, con una nota musicale a sottolineare il momento.

Buone Azioni

Risparmiate la vita ai soldati che si arrendono

Salvate donne e bambini

Ascoltate le storie degli altri personaggi

Suonate gli strumenti musicali

Siate generosi con i mendicanti offrendo proiettili

Trovate le munizioni nascoste nella missione Quarantena

Completate la missione Separazione senza uccidere umani

senza uccidere umani Completate la missione Magazzino senza uccidere umani

senza uccidere umani Completate la missione Rivoluzione senza uccidere umani

senza uccidere umani Completate la missione Ponte senza uccidere umani

senza uccidere umani Salvate le donne e i bambini nella missione Banditi

Ripotate l'orso Teddy al bambino che piange in Venezia

Non uccidete Pavel o Lesnitsky

o Guardate tutte le visioni nella missione Città Morta

Cattive Azioni

Uccidere civili e innocenti

Uccidere nemici che si sono arresi o sono disarmati

Rubare

Tutto è gestito da un vero e proprio sistema di punti nascosto: le azioni compiute durante il gioco e le scelte prese modificano positivamente o negativamente un punteggio che decide se vedrete il finale buono o cattivo. Comportandovi da buoni farete salire questo punteggio "morale" (impossibile da conoscere) e, se sarà abbastanza alto, sbloccherete l'happy ending.