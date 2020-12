Metro Last Light Redux è gratis su PC, ecco come riscattarlo

Sembra proprio che Epic Games non sia l'unica a donare con una certa costanza nuovi giochi ai propri utenti, dal momento che anche GOG ha appena deciso di fare un altro piccolo regalo ai videogiocatori registrati sulla propria piattaforma: Metro Last Light Redux.

Chiunque abbia un profilo su GOG (nel caso ne foste sprovvisti potete crearne uno in una manciata di secondi) può infatti accedere al sito ufficiale e scorrere nella pagina principale fino a trovare un piccolo banner rettangolare dedicato a Metro Last Light Redux con un tasto verde sul lato sinistro con su scritto "Yes, and claim the game". Cliccando sul tasto il gioco verrà automaticamente aggiunto alla vostra libreria digitale e potrete scaricarlo direttamente dal sito oppure tramite GOG Galaxy 2.0.

Ecco di seguito i requisiti di sistema del gioco:

Minimi

Sistema operativo: Windows Vista, 7 o 8 (solo 64-bit)

Processore: qualsiasi CPU Dual Core con più di 2,2 GHz

Memoria: 2 GB di RAM

Scheda video: DirectX 10

DirectX: Versione 10

Archiviazione: 10 GB di spazio disponibile

Consigliati

Sistema operativo: Windows 7 o 8 (solo 64-bit)

Processore: qualsiasi CPU Quad Core oppure Dual Core con più di 3,0 GHz

Memoria: 4 GB di RAM

Scheda video: DirectX 11

DirectX: Versione 11

Archiviazione: 10 GB di spazio disponibile

A proposito di regali, vi ricordiamo che avete ancora pochi minuti per riscattare gratis Solitairica su Epic Games Store.