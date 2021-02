Metro Last Light Redux: trucchi e consigli per il gioco gratis su Epic Games Store

Come ormai ben saprete, Metro Last Light Redux è il gioco gratis della settimana su Epic Games Store e potrà essere riscattato senza costi aggiuntivi da tutti gli utenti fino al prossimo giovedì 11 febbraio 2021 alle ore 17:00. Se state per giocare questo titolo per la prima volta, ecco una serie di consigli che potrebbero fare al caso vostro.

Tenete d'occhio i filtri

In Metro Last Light Redux non si può respirare liberamente all'interno di qualsiasi ambiente e in specifici frangenti occorre utilizzare una maschera i cui filtri si consumano nel tempo. Dal momento che i filtri in questione non sono illimitati e che il giocatore può trasportarne solo alcuni, è bene fare molta attenzione al consumo di questa risorsa. A questo proposito, esiste un semplice ma efficace trucco che consente di aumentare in maniera sensibile la durata di un filtro nelle situazioni in cui non ci sono creature pericolose in giro: togliete la maschera e respirate fino a dieci secondi per poi indossare nuovamente la protezione e ripetere il processo. Questa tecnica è incredibilmente utile per chi sta terminando i filtri e ha il disperato bisogno di resistere fino al ritrovamento di una ricarica per la propria maschera.

Agite furtivamente

A prescindere da quale sia il vostro stile di gioco preferito, per avere la massima efficacia in Metro Last Light Redux sarebbe opportuno agire in maniera furtiva ed evitare il più possibile gli attacchi a visto aperto. Le eliminazioni stealth non solo semplificano il gioco, ma permettono anche di risparmiare delle risorse che potrebbero tornarvi utili in un secondo momento. Se ne avete la possibilità, quindi, restate nell'ombra con la torica spenta (i nemici possono individuarvi notando la fonte di luce emessa dall'oggetto) e fate fuori tutti senza che possano notare la vostra presenza.

Utilizzate armi diverse



Sebbene in Metro Last Light Redux si possano utilizzare diverse armi da fuoco, i proiettili a disposizione del giocatore non sono tantissimi e occorre quindi gestire nel migliore dei modi il proprio arsenale per essere pronti ad ogni eventualità. Il metodo più efficace in questo senso è la raccolta di armi di tipo diverso, così che si possano affrontare situazioni di vario genere e utilizzare proiettili di ogni tipo. Potreste ad esempio alternare un fucile di precisione ad uno shotgun, per poter fronteggiare sia le minacce ormai troppo vicine che quelle in lontananza. Non dimenticate inoltre di raccogliere da terra anche le armi che non vi interessano: in questo modo potrete riprendere la vostra arma e ottenere delle munizioni extra. Assicuratevi inoltre di utilizzare sempre i proiettili normali, dal momento che quelli militari (ovvero le munizioni incendiarie) sono incredibilmente rari e potenti e andrebbero utilizzati solo nei momenti critici.

Lanciate i coltelli

Che decidiate o meno di avere un approccio furtivo, non sottovalutate l'utilità dei coltelli da lancio. Nell'inventario è possibile tenere un massimo di cinque di questi oggetti, i quali possono essere utilizzati contro mostri ed umani per infliggere loro un bel po' di danni. Un altro grande pregio di questo gadget consiste nella possibilità di recuperare dai cadaveri tutti i coltelli lanciati, così da poterli riutilizzare in un secondo momento.

Attenti ai graffiti

Dal momento che accumulare risorse in Metro Last Light Redux è molto importante per sopravvivere alle situazioni più difficili, è bene sempre esplorare con cura gli ambienti e trovare tutto ciò di cui potreste avere bisogno. Nello specifico, vi invitiamo a fare molta attenzione ai graffiti raffiguranti un uomo con una maschera antigas, i quali non stanno ad indicare altro che nei paraggi è presente una scorta per la sopravvivenza contenente solitamente munizioni, filtri e medikit.