Metro Redux in arrivo a dicembre su Nintendo Switch?

Molto spesso rumor e anticipazioni dai giochi vengono date, più o meno involontariamente, dagli stessi rivenditori, che aggiornano i loro listini inserendo titoli ancora non annunciati, o dando date d'uscita ancora non specificate, copertine non ancora confermate e quant'altro.

È il caso stavolta di un rivenditore portoghese, che potrebbe aver svelato l'arrivo di una versione di Metro Redux per Nintendo Switch. Si tratta del bundle comprendente le due versioni aggiornate di Metro 2033 e di Metro: Last Light, già uscito nel 2014 su PC, Xbox One e PlayStation 4.

Stando a quanto riportato da GamingReplay, il retailer in questione, il gioco dovrebbe arrivare a dicembre al costo di 44.99 euro. Il sito ha proposto anche una copertina del gioco, per quanto potrebbe trattarsi di una imitazione.

Non ci sono ulteriori dettagli su eventuali contenuti aggiuntivi, ad esempio, e non è chiaro se possa trattarsi di un errore o se davvero è in arrivo un annuncio a breve. Fatto sta che è piuttosto strano che un rivenditore inserisca nuovamente nei propri listini un prodotto risalente a ormai cinque anni fa, per cui terremo le antenne ben dritte in attesa di eventuali novità.

Voi che ne pensate? Vi farebbe piacere rigiocare Metro Redux magari utilizzando la portatilità di Nintendo Switch?