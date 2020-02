Metro Redux: le nuove immagini mostrano la grafica della versione Nintendo Switch

Gli sviluppatori di 4A Games e gli editori di Deep Silver pubblicano delle nuove immagini di Metro Redux che mostrano il livello di dettaglio grafico raggiunto dalla versione per Nintendo Switch della collezione che riunisce le edizioni current-gen dei primi due capitoli della saga sparatutto in tre atti di Artyom.

Gli scatti in questione ci permettono di apprezzare l'impegno profuso dagli autori ucraini nel trasporre su Switch le versioni Redux di Metro 2033 e Metro Last Light, ivi comprese le relative espansioni.

Dal punto di vista squisitamente tecnico, la riedizione per Nintendo Switch di Metro Redux girerà alla risoluzione massima di 720p e un framerate bloccato sui 30fps, con un ridotto aliasing e delle texture che, in alcuni frangenti, stando alle prove condotte dagli esperti di Digital Foundry risulteranno essere persino superiori rispetto alla versione PS4. Le limitate risorse computazionali della console ibrida della casa di Kyoto produrranno però dei caricamenti più lunghi e dei cali di framerate che si avvertiranno soprattutto in modalità Portatile (o su Nintendoi Switch Lite), anche se in tal senso potremmo assistere a dei miglioramenti attraverso le patch correttive che 4A Games pubblicherà una volta lanciato il titolo.

L'uscita di Metro Redux su Nintendo Switch è prevista per il 28 febbraio del 2020. In attesa di fornirvi i nostri giudizi sulla trasposizione nintendiana dei due kolossal post-apocalittici di 4A Games e Deep Silver, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Metro Redux per PS4 e Xbox One.