Metro Redux per Switch: 2033 e Last Light in azione nella Video Recensione

Metro 2033 e Metro: Last Light approdano su Nintendo Switch in versione "Redux", con una conversione di altissimo livello: ecco le impressioni della Redazione.

Il team ucraino di 4A Games ha recentemente impiegato le proprie forze nella realizzazione di un porting dei due titoli appositamente dedicato alla console di Nintendo. Le creature videoludiche materializzatesi direttamente dai romanzi firmati dallo scrittore russo Dmitrij Gluchovskij trovano dunque ora una nuova, ulteriore, casa all'interno del catalogo di Nintendo Switch. Ma come se la cavano i due FPS dall'intrigante contesto narrativo sull'ibrida della Casa di Kyoto? Per illustrarvi tutte le nostre impressioni, la Redazione di Everyeye ha confezionato una Video Recensione di Metro Redux. Per ogni dettaglio in merito, potete dunque comodamente dedicarvi al filmato che trovate a disposizione in apertura a questa news: vi auguriamo una buona visione!



Per ulteriori approfondimenti, sulle nostre pagine trovate ovviamente anche una ricca recensione di Metro Redux per Nintendo Switch, a cura di Gabriele Carollo, rimasto piacevolmente e positivamente colpito dal lavoro svolto dal team di sviluppatori di stanza presso gli studi di 4A Games. In chiusura, segnaliamo che il porting è già disponibile in Europa: il team di Nintendo ne ha festeggiato la pubblicazione con un trailer di lancio di Metro Redux.