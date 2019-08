Metro: è già in sviluppo un nuovo capitolo della serie?

THQ Nordic è stata la grande protagonista della mattinata di oggi a livello di news, dopo le varie notizie arrivate dopo la pubblicazione dei risultati finanziari. Si sta infatti iniziando a parlare di un ritorno di TimeSplitters, ed è stato annunciato il cambio degli sviluppatori di Dead Island 2.

Inoltre THQ Nordic ha acquisito diversi studi di sviluppo, tra cui quello italiano di Milestone. Le novità però non sembrano essere finite qui. Stando ad alcune voci che si stanno facendo strada in rete in queste ore, il publisher avrebbe anche dato il via libera a 4A Games per lo sviluppo di un nuovo titolo della serie Metro.

Metro Exodus ha infatti soddisfatto le aspettative del gruppo, che ha dato carta bianca agli sviluppatori per la produzione di un nuovo titolo tripla A, che dovrebbe essere proprio il quarto capitolo della saga, dopo Metro 2033, Metro Last Light e appunto, Metro Exodus.

È ovviamente ancora presto per saperne di più al momento, ma sarà interessante vedere se dopo le polemiche scaturite dalla scelta di rendere Metro Exodus esclusiva Epic Games Store, THQ Nordic deciderà di proseguire su una politica simile anche per il prossimo titolo.

Che ne pensate? Vi farebbe piacere se le voci su un nuovo Metro venissero confermate?